Стало известно, почему Марио Фернандес хочет покинуть ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес действительно хочет покинуть клуб по окончании сезона-2021/2022. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Юристы защитника уже начали изучать возможности ухода Фернандеса из клуба летом. На решение Фернандеса повлияли последние результаты ЦСКА и ситуация в клубе, а также непростая обстановка в России в целом», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился 2 голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».