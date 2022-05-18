Тен Хаг хочет сохранить в «МЮ» тренера по стандартным положениям, входящего в текущий штаб

52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который со следующего сезона займёт пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», выразил желание сохранить одного из ассистентов, входящего в нынешний штаб «манкунианцев». Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает источник, тен Хаг хотел бы сохранить и включить в свой тренерский штаб нынешнего тренера по стандартным положениям – 30-летнего Эрика Рэмзи, который пришёл в «Манчестер Юнайтед» во время работы Уле-Гуннар Сульшера, став одним из самых молодых специалистов с тренерской лицензией Pro. Ранее он работал в «Суонси», «Шрусбери Таун» и «Челси», где был тренером команд до 23 лет.

Самые яркие покеры в АПЛ.

Владеющий английским, французским и испанскими языками Рэмзи остался одним из немногих, кто сохранил работу со времён увольнения Сульшера, успев поработать затем с Майклом Кэрриком и нынешним наставником – Ральфом Рангником.