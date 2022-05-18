Рафаэль Бенитес: в финале Лиги чемпионов мы увидим агрессивный и доминирующий «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».
«Думаю, мы увидим то, что команды демонстрировали на протяжении всего розыгрыша турнира. «Реал», который реагировал в ключевые моменты матчей и использовал в своих интересах все сильные качества игроков, и агрессивный, доминирующий «Ливерпуль», который с самого начала навязывал свою игру.
«Ливерпуль» — довольно сплочённая команда. Они способны долго владеть мячом благодаря превосходству, которое демонстрируют в большинстве матчей. Они также опасны в контратаках и на стандартах. В матче с такой командой нужно беспокоиться о многих аспектах.
«Реал» полагается на опыт своей полузащиты, чтобы использовать в своих интересах качество и движения Бензема. Очевидно, что Бензема, Винисиус и Родриго будут теми футболистами, за которыми «Ливерпулю» нужно следить особенно внимательно», — приводит слова Бенитеса AS.
- 18 мая 2022
-
13:16
-
13:10
-
13:03
-
12:54
-
12:54
-
12:51
-
12:45
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:19
-
12:14
-
12:10
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:33
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
11:05
-
10:59
-
10:47
-
10:47
-
10:38
-
10:34
-
10:28
-
10:21
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:44
-
09:44