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Рафаэль Бенитес: в финале Лиги чемпионов мы увидим агрессивный и доминирующий «Ливерпуль»

Рафаэль Бенитес: в финале Лиги чемпионов мы увидим агрессивный и доминирующий «Ливерпуль»
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Думаю, мы увидим то, что команды демонстрировали на протяжении всего розыгрыша турнира. «Реал», который реагировал в ключевые моменты матчей и использовал в своих интересах все сильные качества игроков, и агрессивный, доминирующий «Ливерпуль», который с самого начала навязывал свою игру.

«Ливерпуль» — довольно сплочённая команда. Они способны долго владеть мячом благодаря превосходству, которое демонстрируют в большинстве матчей. Они также опасны в контратаках и на стандартах. В матче с такой командой нужно беспокоиться о многих аспектах.

«Реал» полагается на опыт своей полузащиты, чтобы использовать в своих интересах качество и движения Бензема. Очевидно, что Бензема, Винисиус и Родриго будут теми футболистами, за которыми «Ливерпулю» нужно следить особенно внимательно», — приводит слова Бенитеса AS.

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