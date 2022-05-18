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Эланга: футболисты «Аякса» любят тен Хага

Эланга: футболисты «Аякса» любят тен Хага
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга поделился мнением о назначении наставника амстердамского «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера «красных дьяволов».

«У тен Хага фантастический послужной список в Европе. Он знает, как развивать молодых футболистов. У меня есть некоторое представление о том, что он может привнести в команду. Я буду рад поработать с ним. Да, я говорил с некоторыми молодыми футболистами, которые тренировались под руководством тен Хага. Услышал только позитивные отзывы. Футболисты «Аякса» любят его», — приводит слова Эланги Sky Sports.

Напомним, соглашение «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

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