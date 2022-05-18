Игрок «Лестера» Менди опубликовал пост в поддержку Гейе, но был вынужден его удалить

Полузащитник «Лестер Сити» Нампалис Менди опубликовал пост в защиту хавбека «Пари Сен-Жермен» Идриссы Гейе, отказавшегося поддержать ЛГБТ-сообщество, сообщает BBC.



По информации источника, после публикации Менди руководство «лис» провело с игроком беседу, после чего он был вынужден удалить своё сообщение. Ранее Гейе поддержал другой игрок английской Премьер-лиги – полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр.



Напомним, футболист отказался играть в футболке с радужным номером в матче французской Лиги 1 с «Монпелье» (4:0). Игроки «ПСЖ» выступали в специальной форме в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией, который отмечается 17 мая.



Чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ», вернувший себе это звание за несколько туров до окончания турнира. Второе место с 68 очками в 37 матчах занимает «Монако», опережающий набравший столько же очков «Марсель» за счёт лучшей разницы голов.