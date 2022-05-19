Макгрегор стал 3-м игроком старше 40 лет, который сыграл в финале еврокубка

Голкипер «Рейнджерс» Аллан Макгрегор сыграл весь матч в финале Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом» (1:1, 4:5 по пен.). В возрасте 40 лет и 107 дней шотландец стал третьим игроком в истории еврокубков старше 40 лет, вышедшим на поле в финальном матче.



Ранее это сделали вратари Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», 40 лет и 211 дней в финале ЛЧ-2011) и Дино Дзофф (экс-«Ювентус», 41 год и 86 дней в финале Кубка чемпионов — 1983).

В ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.



«Айнтрахт» в ответном полуфинале победил английский «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). По сумме двух матчей (2:1, 1:0) «Айнтрахт» оказался сильнее «Вест Хэма». В другом ответном матче 1/2 финала «Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» — 3:1. По сумме двух матчей (0:1, 3:1) победил «Рейнджерс».

50 тыс. фанатов поддерживают «Айнтрахт» на домашнем стадионе