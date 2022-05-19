Вендел назвал главную причину побед «Зенита» в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал главную причину побед сине-бело-голубых на внутренней арене.
«Победа приходит к тем, кто жертвует всем ради неё, кто каждую неделю на тренировках отдаёт всего себя, чтобы в день матча выйти на поле и набрать три очка. С каждым годом мотивация «Зенита» побеждать становится всё выше — и в следующем сезоне мы сделаем всё, чтобы опять повторить этот успех.
В чём основная причина побед «Зенита» в РПЛ? Главная причина — командная работа. Мы действуем как единое целое, прекрасно понимаем друг друга на поле. Одной силой состава в футболе ничего не добиться. Мы стали ещё сильнее ментально, ещё лучше отладили тактические взаимодействия. И прибавили в борьбе, в неуступчивости», — приводит слова Вендела «Спорт-экспресс».
- 19 мая 2022
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