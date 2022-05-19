Данил Круговой рассказал о планах на лето

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о планах на летний отпуск по окончании сезона-2021/2022.

«Планов особо нет. Сначала немножко отдохнуть, съездить куда-нибудь, а потом вернуться и начать работать», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, в прошлом матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).