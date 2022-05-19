«Дело принципа. Надежда умирает последней». Бабаев — об иске ЦСКА в CAS из-за бана УЕФА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал совместный иск с «Зенитом», «Сочи» и «Динамо» в CAS по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.

«Объективно наши шансы в CAS не очень высоки, исходя из событий. Но это дело принципа. Надежда умирает последней. Хочется верить, что мы не безропотно примем это решение, что CAS всё-таки нас услышит», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме 4 российских клуба подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.