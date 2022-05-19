«Ростов» выступил с заявлением относительно возможного переезда в Саранск

В «Ростове» прокомментировали возможный переезд в Саранск. Ранее появилась информация, что руководство Саранска предложило клубу перебраться на их стадион.



«В телеграм-каналах, а также на сайтах некоторых изданий появилась информация о том, что футбольный клуб «Ростов» якобы может переехать в другой регион.



Футбольный клуб «Ростов» с 1930-го года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион один самых посещаемых в стране. Посещаемость «Ростов Арены» также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах в прошлом сезоне.



Пользуясь случаем, хотим ещё раз поблагодарить болельщиков за их искреннюю любовь к нашему клубу. Мы это видим и чувствуем, нам важен каждый из вас. Именно поэтому переезд в другой город нами не рассматривается.



Просим вас доверять только клубным источникам информации. Мы любим вас! Мы – «Ростов», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

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