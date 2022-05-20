Нападающий «Бенфики» Нуньес отказал «Манчестер Юнайтед» из-за желания играть в ЛЧ

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», сообщает RMC Sport. По информации источника, футболист имел предложения, но принял решение отказаться от перехода, поскольку хочет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.



В сезоне-2021/2022 Нуньес провёл 41 матч, забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 40 млн.



На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и не сможет подняться выше. При этом команда по итогам заключительного тура АПЛ может опуститься на седьмое место и не попасть в Лигу Европы.

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