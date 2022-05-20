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Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф стал лучшим молодым игроком Лиги Европы

Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф стал лучшим молодым игроком Лиги Европы
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Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф был признан лучшим молодым игроком Лиги Европы сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба организации. В нынешнем розыгрыше соревнований он провёл семь матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в финальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 играли немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время — 1:1, а в послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.

Это первая победа немецкого клуба в Лиге Европы/Кубке УЕФА за последние 25 лет. До этого в 1997 году трофей завоевал «Шальке-04», обыгравший в финале итальянский «Интер» по сумме двух матчей (1:0, 0:1, 4:1 по пен.).

Эмоциональная реакция фанатов на победу «Айнтрахта» в ЛЕ:

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