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Виктор Гончаренко прокомментировал уход Алана Дзагоева из ЦСКА

Виктор Гончаренко прокомментировал уход Алана Дзагоева из ЦСКА
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из армейской команды.

«С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает ЦСКА, потому что Дзага — это легендарный футболист для команды, как и Фернандес. Когда Алан находится на поле, у него очень большой КПД. Он хорошо видит поле, понимает игру, направляет атаки и умеет руководить партнёрами. К сожалению, большое количество травм, которые его преследуют, не позволяет приносить столько пользы команде, как он мог бы.

Мне было приятно работать с ним. Он любит тренироваться, даёт хороший импульс команде и положительно влияет на неё в целом. Жаль, что он уходит. Желаю, чтобы он продолжил свою карьеру и где-то ещё поиграл на хорошем уровне», — приводит слова Гончаренко Sport24.

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Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В текущем сезоне Алан принял участие в 20 играх Российской Премьер-Лиги, в них он отметился тремя голевыми передачами. Всего за московскую команду Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.

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