Виктор Гончаренко прокомментировал уход Алана Дзагоева из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из армейской команды.

«С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает ЦСКА, потому что Дзага — это легендарный футболист для команды, как и Фернандес. Когда Алан находится на поле, у него очень большой КПД. Он хорошо видит поле, понимает игру, направляет атаки и умеет руководить партнёрами. К сожалению, большое количество травм, которые его преследуют, не позволяет приносить столько пользы команде, как он мог бы.

Мне было приятно работать с ним. Он любит тренироваться, даёт хороший импульс команде и положительно влияет на неё в целом. Жаль, что он уходит. Желаю, чтобы он продолжил свою карьеру и где-то ещё поиграл на хорошем уровне», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В текущем сезоне Алан принял участие в 20 играх Российской Премьер-Лиги, в них он отметился тремя голевыми передачами. Всего за московскую команду Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.

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