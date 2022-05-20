РФС сообщил о продаже 50 000 билетов на финал Кубка России за первые сутки

Российский футбольный союз (РФС) отчитался о продаже билетов на предстоящий финал Кубка России, который состоится 29 мая в московских «Лужниках».

По сведениям организации, за первые четыре часа продажи (она стартовала 16 мая) было реализовано 20 000 билетов, а за первые сутки — 50 000 билетов.

«По оценке билетного партнёра РФС, такой высокий спрос сопоставим с самыми ожидаемыми и крупными концертами мировых исполнителей, которые проходили еще в доковидное время. Количество просмотров страниц мероприятия в первые двое суток продаж превысило один миллион.



Перед стартом продаж были приняты меры для предотвращения массовой скупки спекулянтами при помощи автоматизированных решений. В одном заказе продаётся не более 4 билетов.



РФС и партнёры союза осведомлены об отдельных фактах перепродажи билетов на матч и совместно проводят оперативный мониторинг ситуации на различных площадках. Анализируются источники трафика, факты неоднократного использования одинаковых платёжных инструментов, проводятся контрольные закупки.



Установлено, что подавляющая часть опубликованных объявлений размещена мошенниками, предлагающими поддельные билеты, в том числе билеты на секторы, не поступавшие в открытую продажу в принципе.



В случае покупки на других площадках или «с рук» РФС не может гарантировать подлинность билетов, а равно и возможность посещения матча.



Российский футбольный союз обращает особое внимание на то, что верифицированными площадками для продажи билетов на финал Кубка являются исключительно сайты matchday.rfs.ru, kassir.ru и официальный сайт футбольного клуба «Динамо». Заключительная партия билетов поступит в продажу в начале предстоящей недели.



При этом мы просим учитывать, что предстоящий матч действительно вызвал беспрецедентный ажиотаж, а количество мест ограничено даже на трибунах самого большого стадиона в стране», — сказано в заявлении РФС на официальном сайте.

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