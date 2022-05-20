Бабаев: Акинфеев пошёл на существенное сокращение зарплаты в новом контракте с ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о продлении контракта с вратарём команды Игорем Акинфеевым.

«Принципиальная договорённость была достигнута достаточно давно. Мы сообщали о том, что это был лишь вопрос времени. Были определённые технические нюансы, которые мы решили отложить до окончания сезона. Буквально за пять минут мы обо всём договорились. К слову, это пятый контракт Игоря Акинфеева с ЦСКА. Это абсолютный рекорд. Даже здесь Игорь продолжает бить рекорды. Никто из футболистов не подписывал пять трудовых договоров с одним клубом.



Контракт подписан на два года. Надеюсь, что Акинфеев будет точно так же ярко и самоотверженно выступать за нашу команду. Говорить о его вкладе в успехи ЦСКА, думаю, бессмысленно. Акинфеев причастен к абсолютно всем титулам, которые клуб завоевал за эти годы. Мне кажется, что это тоже рекорд.



Также необходимо отметить, что Игорь добровольно пошёл на существенное сокращение финансовых условий, понимая, что сейчас не самая простая финансовая ситуация у всех. Мы это очень ценим. Это поступок настоящего патриота команды, поэтому Игорь с нами. Очень хочется верить, что мы наконец-то прервём неудачную полосу и будем бороться за самые высокие места», — рассказал Бабаев в видео, опубликованном в YouTube-канале ЦСКА.

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