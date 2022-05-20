Фанаты «Оренбурга» едут на матч с «Волгарём» в прицепе фуры

Фанаты «Оренбурга» отправились на встречу 38-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Волгарём» в Астрахань, но по пути были вынуждены пересесть со сломанного автобуса в прицеп фуры. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Оренбурга в телеграм-канале.

Встреча «Волгарь» — «Оренбург» состоится на стадионе «Центральный» в Астрахани завтра, 21 мая. Начало – в 15:00 мск.

«Оренбург» в 37 матчах чемпионата набрал 73 очка и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Торпедо» на одно очко. Если «Оренбург» сумеет остаться на втором месте (или поднимется на первое) по итогам сезона, то команда получит автоматическое повышение в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Волгарь» с 38 очками идёт на 16-й строчке.

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Видео: