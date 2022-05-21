«Арсенал» хочет предложить Саке длительный контракт

Лондонский «Арсенал» хочет сохранить в своём составе полузащитника Букайо Саку, сообщает Daily Mail.

У 20-летнего футболиста осталось ещё два года до окончания контракта, и при этом у «канониров» есть возможность активировать дополнительные 12 месяцев соглашения, однако клуб хочет подписать футболиста на более длительный срок.

По сведениям источника, Сака счастлив в «Арсенале» и у него хорошие отношения с главным тренером команды Микелем Артетой — однако полузащитник хочет выступать в Лиге чемпионов УЕФА и данный факт может осложнить переговоры, если клуб не попадёт в четвёрку призёров по итогам нынешнего сезона АПЛ.

В текущем сезоне АПЛ Сака провёл за «Арсенал» 37 игр, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

Согласно Transfermarkt, его стоимость составляет € 65 млн.

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