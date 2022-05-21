Марио Фернандес будет капитаном ЦСКА в матче РПЛ с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес будет капитаном в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», сообщает пресс-служба московского клуба. Напомним, бразильский футболист принял решение приостановить карьеру.



Напомним, защитник перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.



Сегодня, 21 мая, состоится матч ЦСКА — «Ростов». Встреча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на 9-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».