Марио Фернандес: ЦСКА всегда будет в моём сердце и всегда будет первым

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, забивший гол и отдавший голевую передачу в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:0), высказался об уходе из клуба.
«Спасибо Богу за 10 лет в России. Без Его помощи я бы не достиг здесь ничего. Также спасибо всем партнёрам по команде и руководству клуба. ЦСКА всегда будет в моём сердце и всегда будет первым», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Напомним, 18 мая Фернандес объявил о приостановке карьеры. Защитник перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 30 матчей, отметился тремя голами и результативной передачей. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.
- 21 мая 2022
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