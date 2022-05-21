Игрок «Химок» Садыгов: «Спартак» приятно обыграть, но обидно, что остались в стыках

Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о победе в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком».
«Победа победой, но обидно, что остались в стыках. По Хабаровску пока ничего не могу сказать. Долгий перелёт — часть работы.
Можем не играть там из-за расширения? Позицию клуба все знают. «Химки» за расширение. В условиях банов почему не заполнить паузы матчами, это было бы правильно. Но это прерогатива РФС.
«Спартак» — топовая команда. Приятно её обыграть. Сезон пока для себя не буду оценивать – когда закончим. Стыки же никто не отменял, ждём решения», — передаёт слова Садыгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.
- 21 мая 2022
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