Быстров: кто в стыках выиграет? Все останутся, у нас будет 18 команд, а то и 20

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о стыковых матчах за право участия в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
«Кто в стыках выиграет? Здесь нечего думать – все останутся. У нас будет 18 команд, а то и 20. Всё нормально у нас. Поиграем, посмотрим. Я сам за 18 команд, чтобы у нас было больше матчей. У нас Европы нет? Нет. Надо и Кубок РПЛ ввести, и обычный Кубок России оставить, и сделать 18 команд в чемпионате. Пусть пашут на поле на третий день, и всё нормально будет», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч».
Среди клубов Российской Премьер-Лиги в стыковых матчах должны принять участие «Химки» и «Уфа», от ФНЛ сыграют «Оренбург» и «СКА-Хабаровск».
18 мая состоялась жеребьёвка, на которой определились хозяева и гости первых стыковых матчей за право выхода в Российскую Премьер-Лигу, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Команды Футбольной национальной лиги проведут первые стыковые матчи дома. Первые две встречи состоятся 25 мая, а ответные – 28 мая.
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