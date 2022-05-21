«Спартак» выступил с заявлением по окончании сезона в РПЛ

Московский «Спартак» выступил с небольшим заявлением по окончании нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, подчеркнув, что сезон для красно-белых ещё не завершён.
«Красно-белые, спасибо за вашу поддержку! Наш сезон ещё не окончен, ведь остался один, самый важный матч. В следующее воскресенье в «Лужниках» мы будем биться за победу для вас», — написала пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки». «Спартак» занял 10-е место.
- 21 мая 2022
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