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Джикия: родственники ждут, а у меня нет ни одного билета на финал Кубка. Странная ситуация

Джикия: родственники ждут, а у меня нет ни одного билета на финал Кубка. Странная ситуация
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что ему не предоставили ни одного билета на финал Кубка России.

«У меня нет ни одного билета. Непонятная и странная ситуация. Друзья, родственники ждут, ничего ответить им не могу. Сегодня мы были сфокусированы на игре, завтра начнем решать этот вопрос. Хочется, чтобы родные и близкие были на стадионе», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

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