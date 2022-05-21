Джикия: родственники ждут, а у меня нет ни одного билета на финал Кубка. Странная ситуация

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что ему не предоставили ни одного билета на финал Кубка России.

«У меня нет ни одного билета. Непонятная и странная ситуация. Друзья, родственники ждут, ничего ответить им не могу. Сегодня мы были сфокусированы на игре, завтра начнем решать этот вопрос. Хочется, чтобы родные и близкие были на стадионе», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.



Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».