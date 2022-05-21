Глушаков: лучший сезон? Если бы с моих передач забивали, было бы ещё лучше

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подвёл итоги сезона.

«Я где только не играл. Поверьте. В Хабаровске много раз был. В Иркутске целый год играл. Я налетался, так что можно дать мне лётчика первого класса.



Лучший сезон? Не знаю. Ещё бы забивали с моих передач, тогда бы ещё больше было», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимали московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.