Кучаев: конечно, «Рубин» хочет, чтобы был мораторий на вылет

Полузащитник «ЦСКА», выступающий в «Рубине» на правах аренды, Константин Кучаев прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-лиги или мораторий на вылет.

«Конечно, мы хотим, чтобы так было. Понятно, что надо было не на это рассчитывать, а побеждать, набирать очки. Но сейчас остаётся только надеяться, что расширят», — передаёт слова Кучаева пресс-служба казанского клуба.

Накануне «Рубин» уступил в матче 30-го тура РПЛ «Уфе» со счётом 1:2. В результате казанцы завершили сезон на 15-м месте в турнирной таблице и отправились в ФНЛ впервые за 19 сезонов. Ранее Слуцкий с ЦСКА трижды выигрывал чемпионат страны.



Стоит отметить, что «Рубин» не реализовал пенальти на 90+13-й минуте матча с «Уфой» — это стоило команде места в РПЛ.