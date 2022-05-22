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Два игрока «Барселоны» могут перейти в «Арсенал»

Два игрока «Барселоны» могут перейти в «Арсенал»
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай и его одноклубник из Франции Самуэль Юмтити могут перейти из каталонского клуба в лондонский «Арсенал», сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб готов заплатить за двух игроков € 25 млн.

«Канониры» хотят подписать нидерландца в качестве замены Александру Ляказетту и Эдварду Нкетии, которые могут покинуть «Арсенал» летом на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что испанский клуб готов продать 28-летнего футболиста, чтобы выручить средства на усиление команды. Действующее соглашение с Депаем истекает в конце следующего сезона.

Напомним, Депай перешёл в «Барселону» в статусе свободного агента летом 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

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