Мостовой: не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи». Заканчивать в его возрасте рано
Поделиться
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который сегодня объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита».
«Если Дзюба уходит, то наверняка у него уже есть предложение. Не знаю, почему в «Зените» не согласились, или Дзюба не согласился. Писали, что не могут ему платить нормально, сейчас везде с этим проблема.
Заканчивать в таком возрасте рано, можно играть спокойно, особенно в нашем чемпионате. Не удивлюсь, если он окажется в «Сочи». «Ференцварош»? Если его пригласит Черчесов, почему бы и нет, тем более что он тренер-чемпион. Это нормальная практика, когда тренер берёт своих же в команду», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Новость по темеАртём Дзюба объявил об уходе из «Зенита»
Комментарии
- 22 мая 2022
-
11:59
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:39
-
11:39
-
11:30
-
11:29
-
11:29
-
11:09
-
11:07
-
11:00
-
10:58
-
10:47
-
10:46
-
10:34
-
10:20
-
10:15
-
10:02
-
09:57
-
09:38
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:13
-
09:06
-
08:36
-
08:33
-
08:13
-
08:02
-
08:02
-
07:40
-
07:21
-
07:17
-
07:02
Партнерский контент