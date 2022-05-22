Мостовой: не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи». Заканчивать в его возрасте рано

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который сегодня объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита».



«Если Дзюба уходит, то наверняка у него уже есть предложение. Не знаю, почему в «Зените» не согласились, или Дзюба не согласился. Писали, что не могут ему платить нормально, сейчас везде с этим проблема.



Заканчивать в таком возрасте рано, можно играть спокойно, особенно в нашем чемпионате. Не удивлюсь, если он окажется в «Сочи». «Ференцварош»? Если его пригласит Черчесов, почему бы и нет, тем более что он тренер-чемпион. Это нормальная практика, когда тренер берёт своих же в команду», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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