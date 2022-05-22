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Канищев рассказал, кого считает заменой Дзюбе после его ухода из «Зенита»

Канищев рассказал, кого считает заменой Дзюбе после его ухода из «Зенита»
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Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба – это человек, который многое сделал для достижения результатов, которые достиг «Зенит» в последние годы. Да, были хорошие времена, были негативные моменты, но за его вклад его можно назвать легендой клуба. Не вижу смысла лишать его такого звания из-за негативных действий. Вижу ли я ему замену? Это Иван Сергеев. Мне кажется, что он как раз покупался на замену Артёму. Вряд ли новые легионеры будут приезжать к нам в Россию, скорее, будут только уезжать», — сказал Канищев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Дзюба перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В составе санкт-петербургского клуба форвард стал чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны. В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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