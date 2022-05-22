Гвардиола расплакался после победы «Манчестер Сити» в АПЛ

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере и завершилась победой хозяев — 3:2. Успех позволил команде Пепа Гвардиолы выиграть чемпионат Англии. Специалист после финального свистка не сумел сдержать эмоций и расплакался.
Для Гвардиолы это четвёртый трофей чемпиона Англии в карьере. Он тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. По числу побед в АПЛ испанский специалист опередил бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера и Жозе Моуринью, возглавлявшего ранее «Челси» и «Манчестер Юнайтед». У этих специалистов по три трофея АПЛ.
«Манчестер Сити» набрал 93 очка в 38 встречах и стал чемпионом Англии, опередив идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко. «Астон Вилла» (45) — на 14-м месте.
- 22 мая 2022
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