У главного тренера «Милана» украли медаль во время празднования чемпионства на стадионе

У главного тренера «Милана» Стефано Пиоли украли чемпионскую медаль во время празднования на стадионе.

«У меня украли медаль победителя, кто-то сорвал её с моей шеи. Если бы мне её вернули, я был бы признателен, она у меня единственная», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним, в заключительном туре чемпионата Италии «Милан» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 и занял первое место по итогам сезона. «Россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.