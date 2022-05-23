У главного тренера «Милана» украли медаль во время празднования чемпионства на стадионе
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У главного тренера «Милана» Стефано Пиоли украли чемпионскую медаль во время празднования на стадионе.
«У меня украли медаль победителя, кто-то сорвал её с моей шеи. Если бы мне её вернули, я был бы признателен, она у меня единственная», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Напомним, в заключительном туре чемпионата Италии «Милан» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 и занял первое место по итогам сезона. «Россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.
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