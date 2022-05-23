Рангник — о работе в «МЮ»: к сожалению, не было предсезонки и мы не смогли усилить состав

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвёл итог своей работы в клубе.

«Для меня это был новый опыт, я приехал в середине сезона, зная, что это будет временная роль. К сожалению, у нас не было предсезонки и мы не смогли усилить состав.

Такие вещи случаются, и, оглядываясь назад, это было немного горько-сладко или сладко-горько, потому что в первые пару недель и месяцев всё было хорошо. Мы набрали достаточно очков со средним показателем 2,1 до игры с «Атлетико», но я думаю, что поражение в Лиге чемпионов было чем-то вроде того, что кто-то лопнул наш воздушный шар.

Мне кажется, что главной целью некоторых из наших лучших игроков была Лига чемпионов, и после этого поражения от «Атлетико» на тренировках можно было буквально почувствовать, что у нас не было такого же уровня энергии, сосредоточенности и концентрации», — приводит слова Рангника Mirror.

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