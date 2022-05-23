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«Нас ограбили!» Сайманов — о решении УЕФА разрешить легионерам приостановить контракты

«Нас ограбили!» Сайманов — о решении УЕФА разрешить легионерам приостановить контракты
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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал решение УЕФА разрешать легионерам приостанавливать контракты с клубами из России.

«Решение УЕФА — это беспрецедентно. Нас же просто ограбили. Мы вложили такие деньги, планировали продать и рассчитаться по займам. Я твёрдо уверен, что то место, на котором мы находимся – это итог того, что нас покинули шесть футболистов», — передаёт слова Рустема Сайманова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, ранее УЕФА разрешил легионерам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до конца сезона-2021/2022. Кроме того, УЕФА исключил российские клубы и сборные из международных соревнований на этот и следующий сезоны.

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