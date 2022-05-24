Эрик тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» со стадиона «Олд Траффорд»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к болельщикам клуба с приветственной речью со стадиона «Олд Траффорд».

«Всем привет. Я очень счастлив оказаться здесь, я хочу сразиться с ними со всеми, и мы хотим победить. Завоевание титулов — это наша цель. Вперёд!» — говорит Эрик тен Хаг в опубликованном видео в YouTube-канале «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 23 мая, «Манчестер Юнайтед» представил своего нового главного тренера. Нидерландский специалист провёл первую пресс-конференцию в качестве наставника «красных дьяволов».

По итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» занял 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 58 баллов, и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы.