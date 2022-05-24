Хёнесс — о контракте Гнабри: может, нам пихать игроков деньгами, пока они не подавятся?

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о ситуации с контрактом вингера немецкого клуба Сержа Гнабри.
«У него та же ситуация, что и с Зюле. Думаю, что у него отличное предложение от «Баварии», и теперь он должен сам принять решение.
Ваши СМИ сводят меня с ума в ситуации с трансферами. Что вы хотите, чтобы мы делали? Может, нам пихать игроков деньгами, пока они не скажут «да», или, может быть, не подавятся ими?» — приводит слова Хёнесса Goal со ссылкой на RTL.
Ранее сообщалось, что Гнабри недоволен тем, что предложение о продлении контракта поступило ему слишком поздно, обращая внимание на то, что контракты с некоторыми его партнёрами по команде были продлены заранее.
В этом сезоне Серж Гнабри провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач.
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