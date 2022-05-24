В «МЮ» были недовольны общественными делами Рашфорда и убеждали его меньше ими заниматься

Руководство «Манчестер Юнайтед» пыталось убедить нападающего клуба Маркуса Рашфорда сократить активность вне поля. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» были недовольны большим количеством времени, которое форвард уделяет общественной деятельности. Вместо этого руководство команды просило нападающего сконцентрироваться на наборе формы. Однако Рашфорд продолжил совмещать работу и активное участие в общественной жизни.

24-летний английский футболист в нынешнем сезоне провёл за «Манчестер Юнайтед» 32 матча во всех турнирах. Он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2021/2022 занял 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.