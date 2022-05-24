Лимит на легионеров «13+12» начнёт действовать в РПЛ с нового сезона

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о введении нового лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2022/2023.

«Министр спорта сегодня подписал указ о новом лимите на легионеров. Следующий сезон РПЛ мы начнём с лимитом, который был утверждён исполкомом на прошлом заседании», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Согласно правилам нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми легионеров.

Напомним, сегодня, 24 мая, состоялось заседание исполкома РФС, на котором было принято решение о сохранении действующего формата РПЛ без расширения до 18 команд.