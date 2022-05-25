Главный тренер «Ариса» Шпилевский: фанаты перекрывали улицы, отмечая выход в еврокубки

Главный тренер кипрского «Ариса», белорусский специалист Алексей Шпилевский поделился впечатлениями о своём дебютном сезоне в чемпионате Кипра, в котором его команда заняла четвёртое место и получила право выступить в Лиге Конференций.



«Арис» много лет не достигал таких успехов, поэтому, отмечая завершение сезона, наши фанаты устроили настоящее сумасшествие. Перекрывали улицы в Лимасоле, пели, запускали фейерверки и даже приехали к нам в ресторан отметить вместе. За последний год клуб сделал заметный шаг вперёд в организации и развитии инфраструктуры, но успехи на поле не давались нам легко. Мы теряли ключевых игроков из-за травм, на некоторых отрезках сезона мало забивали с игры, теряли очки — но в конце концов заслужили место, которое позволит нам в июле стартовать в еврокубках (во втором раунде Лиги Конференций. – Прим. «Чемпионата»).



Меня поразили болельщики «Ариса», их личные истории. К нам на тренировку пришел болельщик, взрослый мужчина за пятьдесят. С большой любовью рассказывал об истории клуба, вспоминал трудные времена, когда команда выступала в низших дивизионах. Он рассказал, что недавно был вынужден пропустить матч «Ариса», и это случилось впервые за сорок лет. Дело в том, что у него обнаружили онкологическое заболевание и в день игры положили в клинику на химиотерапию. Меня растрогал его рассказ. Вот какие преданные болельщики у «Ариса», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Ариса».