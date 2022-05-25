Главный тренер «Ариса» Шпилевский: фанаты перекрывали улицы, отмечая выход в еврокубки

Главный тренер кипрского «Ариса», белорусский специалист Алексей Шпилевский поделился впечатлениями о своём дебютном сезоне в чемпионате Кипра, в котором его команда заняла четвёртое место и получила право выступить в Лиге Конференций.
«Арис» много лет не достигал таких успехов, поэтому, отмечая завершение сезона, наши фанаты устроили настоящее сумасшествие. Перекрывали улицы в Лимасоле, пели, запускали фейерверки и даже приехали к нам в ресторан отметить вместе. За последний год клуб сделал заметный шаг вперёд в организации и развитии инфраструктуры, но успехи на поле не давались нам легко. Мы теряли ключевых игроков из-за травм, на некоторых отрезках сезона мало забивали с игры, теряли очки — но в конце концов заслужили место, которое позволит нам в июле стартовать в еврокубках (во втором раунде Лиги Конференций. – Прим. «Чемпионата»).
Меня поразили болельщики «Ариса», их личные истории. К нам на тренировку пришел болельщик, взрослый мужчина за пятьдесят. С большой любовью рассказывал об истории клуба, вспоминал трудные времена, когда команда выступала в низших дивизионах. Он рассказал, что недавно был вынужден пропустить матч «Ариса», и это случилось впервые за сорок лет. Дело в том, что у него обнаружили онкологическое заболевание и в день игры положили в клинику на химиотерапию. Меня растрогал его рассказ. Вот какие преданные болельщики у «Ариса», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Ариса».
- 25 мая 2022
-
11:31
-
11:30
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:51
-
10:43
-
10:32
-
10:32
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
08:59
-
08:30
-
08:24
-
08:01
-
06:57
-
06:33
-
06:18
-
06:00
-
05:50
-
05:27
-
05:21
-
04:38
-
04:17
-
04:08
-
03:38
-
03:34