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Голкипер «Химок» Лантратов подарил свою футболку болбою, которого толкнул во время матча

Голкипер «Химок» Лантратов подарил свою футболку болбою, которого толкнул во время матча
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Вратарь «Химок» Илья Лантратов подарил свою футболку мальчику, подающему мячи, после первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, во время встречи вратарь подмосковной команды толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою и извинился.

Матч, прошедший на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 14-й минуте забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон. Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Начало встречи — в 14:00 мск. Другая пара в стыковых играх — «Оренбург» — «Уфа».

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