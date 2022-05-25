Зинченко — об украинском флаге на кубке АПЛ: думал о тех, кто выживает. Хотел дать улыбку

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко объяснил, зачем обернул чемпионский кубок английской Премьер-лиги в украинский флаг.
«Спасибо за поздравления, очень рад всех видеть. Все клубные дела позади, поэтому нужно сразу переключаться на сборную, ведь у нас невероятно важный матч с Шотландией. Поэтому забываем о клубе – все мысли о национальной команде.
Мой трибьют после победы в чемпионате Англии? Я говорил это много раз, но буду повторять ещё и ещё, что я очень горд быть украинцем.
В тот момент я думал о тех людях, которые, к сожалению, уже погибли, и о тех, которые прямо сейчас выживают в невероятно тяжёлых условиях. Я просто хотел от себя дать им хоть какую-то улыбку на несколько секунд», — цитирует Зинченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Напомним, чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», вторым в таблице финишировал «Ливерпуль». Помимо «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», в четвёрку лучших команд чемпионата также вошли лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Эти четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
- 25 мая 2022
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