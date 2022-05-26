Карло Анчелотти поздравил «Рому» с победой в финале Лиги конференций

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на победу «Ромы» в финале Лиги конференций. В финальном матче турнира «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.
«Поздравляю волшебную «Рому», — написал Анчелотти в своём «твиттере».
«Рома» стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 – первый розыгрыш турнира.
Ранее сообщалось, победа в Лиге конференций стала первым еврокубковым успехом для «Ромы» с 1961 года. Тогда команда стала победителем Кубка ярмарок. Кроме того, до победы в Лиге конференций последним трофеем «Ромы» являлся Кубок Италии, который был выигран в сезоне-2007/2008.
2 мая «Реалу» предстоит провести матч с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», начало – 22:00 мск.
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