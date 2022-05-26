Каррагер: Роналду — один из величайших игроков, я недостоин зашнуровывать его бутсы

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду — один из величайших игроков всех времён, и меня считают его критиком, но Роналду в миллион раз лучше, чем я когда-либо мог бы быть, очевидно, я недостоин зашнуровывать его бутсы. Но я говорю не для того, чтобы проявить неуважение к нему, он потрясающий.
Но Роналду никогда не играл в настолько плохой команде, он играл в лучших командах. У него такое отношение к делу, что он хочет быть главным, пытается забить гол, вдохновлять людей. Я рассматриваю как положительный фактор, когда футболист в хорошей команде.
Когда ты не играешь в такой команде, это может стать негативным фактором, и я думаю, что в этом сезоне это так и было», — цитирует Каррагера Daily Mail.
- 26 мая 2022
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