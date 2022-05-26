Абрамович продал «Челси» консорциуму Тодда Боули

Российский олигарх Роман Абрамович официально продал «Челси» консорциуму Тодда Боули. Об этом сообщает Companies House (Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании).

Ранее продажу клуба одобрило руководство английской Премьер-лиги. По информации источника, правительство Великобритании одобрило сделку после получения юридических гарантий того, что Роман Абрамович, чьи активы в стране заморожены, не получит выгоды от продажи клуба. Сумма сделки составил £ 4,25 млрд (около € 5 млрд).



Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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