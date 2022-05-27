Кессье попрощался с «Миланом», он должен бесплатно перейти в «Барселону»
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье в одной из социальных сетей попрощался с болельщиками команды.
Ранее сообщалось, что 25-летний ивуарийский футболист с нового сезона будет выступать за «Барселону». Испанскому клубу Кессье достанется свободным агентом: его контракт с «Миланом» истёк в конце сезона-2021/2022.
Кессье выступал за «Милан» с 2017 года. В 223 матчах он забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В составе итальянской команды полузащитник стал чемпионом страны.
С 2014 года Кессье выступает за сборную Кот-д’Ивуара.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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