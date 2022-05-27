В «Химках» выразили уверенность, что закроют все задолженности после сезона

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил решение палаты РФС по разрешению споров наложить на подмосковный клуб запрет на регистрацию футболистов.

«Это был старый запрет. Мы сейчас завершим чемпионат и со всем спокойно разберёмся. Закроем все задолженности и начнём всё с чистого листа. Всё будет хорошо? Да, конечно», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Палата РФС по разрешению споров приняла решение удовлетворить заявление спортивного интерната «Чертаново» в отношении подмосковного клуба о взыскании задолженности по трансферу Артёма Соколова. Было принято решение применить к красно-чёрным запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

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