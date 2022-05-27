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В «Химках» выразили уверенность, что закроют все задолженности после сезона

В «Химках» выразили уверенность, что закроют все задолженности после сезона
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил решение палаты РФС по разрешению споров наложить на подмосковный клуб запрет на регистрацию футболистов.

«Это был старый запрет. Мы сейчас завершим чемпионат и со всем спокойно разберёмся. Закроем все задолженности и начнём всё с чистого листа. Всё будет хорошо? Да, конечно», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Палата РФС по разрешению споров приняла решение удовлетворить заявление спортивного интерната «Чертаново» в отношении подмосковного клуба о взыскании задолженности по трансферу Артёма Соколова. Было принято решение применить к красно-чёрным запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

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На «Химки» наложили запрет на регистрацию футболистов
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