В «Нижнем Новгороде» отреагировали на слухи о назначении Галактионова вместо Кержакова

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой команду может возглавить Михаил Галактионов. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что руководство клуба назначит Галактионова на пост главного тренера. В этом случае он будет совмещать должности в «Нижнем Новгороде» и молодёжной сборной России.



В настоящее время команду возглавляет Александр Кержаков. Под его руководством клуб в дебютном сезоне в РПЛ сохранил прописку в элитном дивизионе, обезопасившись от вылета.



«У Александра Кержакова сейчас действующий контракт с клубом. Решения по смене главного тренера у «Нижнего Новгорода» нет!» — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.