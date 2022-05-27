В «Нижнем Новгороде» отреагировали на слухи о назначении Галактионова вместо Кержакова
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Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой команду может возглавить Михаил Галактионов. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что руководство клуба назначит Галактионова на пост главного тренера. В этом случае он будет совмещать должности в «Нижнем Новгороде» и молодёжной сборной России.
В настоящее время команду возглавляет Александр Кержаков. Под его руководством клуб в дебютном сезоне в РПЛ сохранил прописку в элитном дивизионе, обезопасившись от вылета.
«У Александра Кержакова сейчас действующий контракт с клубом. Решения по смене главного тренера у «Нижнего Новгорода» нет!» — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Новость по темеИсточник: Галактионов возглавит «Нижний Новгород»
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