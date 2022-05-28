Анчелотти: «Реал» сделает всё для победы в финале ЛЧ, но и этого может быть недостаточно
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. В финале турнира мадридцы встретятся с «Ливерпулем».
«Мы проделали большой путь, чтобы добраться до этой стадии. Думаю, что мы провели очень хороший сезон. И сейчас мы близки к тому, чтобы добиться чего-то очень большого и значимого.
Сейчас мы очень спокойны. Я здесь, чтобы управлять игрой. У нас есть ветераны, они помогают молодым, мы создаём хорошую атмосферу. У нас есть уверенность в себе.
Мы хотим победить, сделаем всё для этого, но и этого может оказаться недостаточно. Мы должны быть готовы ко всему. У нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Мы подошли к матчу в хорошей форме», — сказал Анчелотти во время пресс-конференции.
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