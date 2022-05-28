Конате считает ван Дейка лучшим центральным защитником мира

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате считает своего одноклубника Вирджила ван Дейка лучшим защитником в мире.
«Я не могу сравнивать себя с ван Дейком. Он так долго играет на высочайшем уровне! Вирджил уже многие годы является лучшим центральным защитником мира», — приводит слова Конате пресс-служба УЕФА.
Напомним, 14 мая Салах получил повреждение в финале Кубка Англии. В матче с «Челси» Салах был вынужден покинуть поле уже в первом тайме. Ван Дейк, в свою очередь, был заменён на 90-й минуте. Сам матч завершился победой «Ливерпуля» в серии пенальти со счётом 6:5. Позже главный тренер команды Юрген Клопп уверил болельщиков, что игроки точно примут участие в финале Лиги чемпионов.
Напомним, уже сегодня, в субботу, 29 мая, ван Дейку предстоит противостояние с Каримом Бензема в матче финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Начало встречи – в 22:00 мск.
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