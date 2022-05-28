ЭСК: судья правильно поставил пенальти в ворота «Оренбурга» в первом стыке с «Уфой»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по первому стыковому матчу «Оренбург» — «Уфа» (2:2). Так, решение арбитра Владислава Безбородова поставить пенальти в ворота хозяев признано правильным.
«Переходный матч ФНЛ-РПЛ, 25 мая 2022 года, «Оренбург» – «Уфа» (Уфа), судья Владислав Безбородов. Решение:
Арбитр правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Оренбурга» на 60-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока №58 «Оренбурга» в собственной штрафной площади являлся наказуемым, так как со стороны этого игрока было совершено очевидное движение руки к мячу», — приводится текст решения ЭСК на официальном сайте РФС.
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