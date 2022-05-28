В «Спартаке» объяснили отсутствие Джикии на открытой тренировке команды перед финалом КР

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему защитник Георгий Джикия не присутствовал на открытой тренировке команды перед финалом Кубка России с «Динамо».

«С Джикией всё нормально, он немного задерживается на тренировку после физиопроцедур. Он выйдет чуть позже. Замена на пресс-конференции связана с физиопроцедурами», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00.



Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.