Идову ответил на вопрос, помогли ли зимние изменения в «Химках» остаться клубу в РПЛ

Защитник «Химок» Брайн Идову подвёл итоги сезона-2021/2022 для команды.
«По сравнению с прошлым сезоном похуже результат намного. Сразу говорил ребятам, что второй сезон будет тяжелее, потому что заняли восьмое место и к нам будут лучше готовиться: будет больше информации, будут лучше разбирать, и из-за этого будет тяжелее. Начали плюс-минус тяжеловато, психологически стало тяжело. Первую половину закончили на последнем месте. Слава богу, смогли в весенней части перевернуть, и начало немного фартить. Начали играть в хороший футбол и добиваться результатов, которые были нужны. Смогли остаться.
«Помогли ли зимние изменения в клубе остаться в РПЛ? С одной стороны, мы не знаем, что бы случилось, если бы осталось старое руководство и тренерский штаб. Но, с другой стороны, смена случилась не просто так: новые эмоции, новые игроки, новая жизнь. Сказалось положительно, тренерский штаб хорошо нас подготовил, настраивал и выбирал оптимальный состав. В конечном итоге всё это принесло свои плоды», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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- 28 мая 2022
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